Заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей внесли в базу данных разведки Украины, так как она поддерживает политику Кремля в отношении Киева и воссоединение Крыма с РФ, сообщает радио «Говорит Москва» .

На портале ГУР размещены заявления актрисы о том, что «Украина восемь лет обстреливала Донбасс», после воссоединения Крыма с РФ «историческая справедливость восстановлена», а также о том, что люди в ЛНР и ДНР защищают право «говорить на своем родном русском языке».

Еще там добавили, что Варлей выступает послом и официальным лицом благотворительного проекта «Народный фронт. Все для Победы!». Этот проект собирает средства для участников спецоперации. Кроме того, артистка активно призывает к поддержке военных РФ.

Варлей состоит в движении Putin Team, созданном в поддержку президента страны Владимира Путина на выборах. Она несколько раз посещала с концертами территории, которые Украина считает своими.

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