В МИД заявили, что Евросоюз взял курс на прекращение энергосотрудничества с РФ

Восьмого ноября исполняется 15 лет введению первой нитки газопровода «Северный поток»

«Евросоюз взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией. В мае прошлого года Еврокомиссия представила „дорожную карту“ по поэтапному отказу от российских энергоносителей», — сказал Масленников в годовщину запуска газопровода.

Он подчеркнул, что в развитие «дорожной карты» был принят вступивший в силу в начале февраля 2026 года регламент ЕС от 26 января этого года № 2026/261 о прекращении импорта российского газа не позднее ноября следующего года. Еврочиновники утверждают, что без российских углеводородов ЕС якобы стал «более устойчивым и независимым».

При этом, по словам дипломата, Брюссель только с начала 2026 года переплатил за ископаемое топливо около 127 млрд евро, а подземные хранилища газа в ЕС перед отопительным сезоном беспрецедентно полупусты.

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