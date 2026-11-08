Кругом медведи: отшельница Агафья Лыкова пропала в тайге на неделю

81-летняя отшельница Агафья Лыков из Хакасии внезапно пропала в тайге на неделю, а рядом с ее жильем ранее видели медведей. Экспедиция выяснила, что отшельница жива, но у нее сломался телефон, сообщает kp.ru .

Когда неделю от Лыковой не было сообщений то люди, опекающие ее на «большой земле», забили тревогу. Они беспокоились, так как в этом году в окрестностях ее дома наблюдается нашествие медведей. Один из них стал особенно наглым и подбирался вплотную к избе.

«Пропала связь с Агафьей. Неделю не выходила на связь. Снарядили экспедицию. Прилетели. Сломался телефон, оказывается», — сказал духовник отшельницы отец Игорь Мыльников.

Связь быстро восстановили, но появилась еще одна проблема. Помощник отшельницы, дьякон Георгий Данилов, проживший с ней несколько месяцев, покинул заимку, мужчина вернулся на «большую землю». Это произошло перед началом долгой и суровой сибирской зимы. При этом пожилая Лыкова осталась одна и сейчас важно найти для нее нового помощника. Это должен быть надежный, физически крепкий и готовый к суровым условиям человек, а еще одной веры с отшельницей.

Недалеко от дома Лыковой находится кордон заповедника «Хакасский», где несут службу инспекторы. Сотрудники заповедника регулярно навещают ее, помогают в бытовых вопросах и готовы помочь в экстренной ситуации, в том числе защитить от медведя.

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