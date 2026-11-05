Пассажирский самолет Дублин — Рим посадили во Франции после сообщения о бомбе

Перенаправленный на базу в Нормандии после сообщения о бомбе самолет Aer Lingus совершил безопасную посадку, сообщает РИА Новости .

Ранее пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Дублин — Рим, планировали посадить во Франции после сообщения об угрозе взрыва.

В авиакомпании Aer Lingus рассказали, что рейс EI402 перенаправлен в Нормандию. Самолет совершил безопасную посадку.

На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа.

«Aer Lingus сделает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в конечный пункт назначения», — подчеркнули в пресс-службе компании.

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