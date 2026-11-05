В Подмосковье выставили на торги почти 300 кв м областной недвижимости

Два помещения в Котельниках и Дзержинском и здание с участком в Бронницах предложат покупателям 20 ноября 2026 года в рамках плана приватизации, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Нежилое помещение площадью 106,9 кв. м в Дзержинском расположено на первом этаже дома № 20 на улице Угрешской, в жилом секторе с хорошей транспортной доступностью. Начальная цена — 15,6 млн рублей с НДС. Заявки принимают до 13 ноября по ссылке.

Нежилое помещение площадью 79,9 кв. м в Котельниках находится на улице Новой, д. 14, в обжитом районе рядом с крупными торговыми центрами и недалеко от метро. Оно подойдет для пункта выдачи заказов, аптеки, офиса или салона услуг. Стартовая цена — 10,58 млн рублей с НДС. Заявки принимают до 13 ноября.

В Бронницах продают одноэтажное здание площадью 79,1 кв. м с участком 765 кв. м на улице Советской, д. 44. Ранее здесь работал центр социального обслуживания населения, который при реорганизации присоединили к другому учреждению. Разрешенное использование земли — «Бытовое обслуживание, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Начальная цена комплекса — 6,6 млн рублей с НДС. Подать заявку можно до 18 ноября по ссылке.

Все три объекта находятся в областной собственности. Торги назначены на 20 ноября. Их организует комитет по конкурентной политике Московской области при участии ГКУ «Региональный центр торгов».

По плану приватизации на торги и конкурсы выставляют неиспользуемые государством объекты капитального строительства с участками, территории бывших лагерей, санаториев, баз отдыха, амбулаторий и поликлиник. Это позволяет вовлечь имущество в хозяйственный оборот и предоставить бизнесу площадки для проектов.

Все лоты представлены на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Граждане и предприниматели могут ознакомиться с объектами и принять участие в торгах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.