Ксения Собчак станцевала в диадеме в честь своего 45-летия

В четверг, пятого ноября, известная журналистка и блогерша Ксения Собчак отмечает 45-летний юбилей. Автор YouTube-канала «Осторожно, Собчак» поделилась праздничным видео в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как Ксения в розовом платье, диадеме и зеленых ботинках танцует во дворе дома с воздушными шарами в виде числа «45» на фоне красной легковушки Kia Rio.

«Настоящая свобода в 45 — это пока евоный спит, устроить тусовку во дворе!» — подписала Собчак видео в Instagram*.

Режиссер Константин Богомолов в соцсетях поздравил свою жену с 45-летним юбилеем. Он назвал Ксению мудрым ребенком, наивной лисой и самой нежной скандалисткой, опубликовав совместное редкое фото.

Звездная пара официально оформила отношения еще в сентябре 2019 года.

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