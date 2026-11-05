Ксения Собчак станцевала в диадеме в честь своего 45-летия
Фото - © @xenia_sobchak
В четверг, пятого ноября, известная журналистка и блогерша Ксения Собчак отмечает 45-летний юбилей. Автор YouTube-канала «Осторожно, Собчак» поделилась праздничным видео в соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, как Ксения в розовом платье, диадеме и зеленых ботинках танцует во дворе дома с воздушными шарами в виде числа «45» на фоне красной легковушки Kia Rio.
«Настоящая свобода в 45 — это пока евоный спит, устроить тусовку во дворе!» — подписала Собчак видео в Instagram*.
Режиссер Константин Богомолов в соцсетях поздравил свою жену с 45-летним юбилеем. Он назвал Ксению мудрым ребенком, наивной лисой и самой нежной скандалисткой, опубликовав совместное редкое фото.
Звездная пара официально оформила отношения еще в сентябре 2019 года.
* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.