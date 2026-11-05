Профессор Шаньдунского университета прочитала лекцию об ИИ в Одинцове

Профессор Шаньдунского университета Ван Чунмэй 2 ноября выступила в Одинцовском кампусе МГИМО с лекцией о безопасном искусственном интеллекте и его применении в химической промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с профессором Шаньдунского университета Ван Чунмэй состоялась в понедельник, 2 ноября, на факультете финансовой экономики Одинцовского кампуса МГИМО. Ее организовали по инициативе Клуба молодых исследователей в рамках научно-просветительского проекта «Диалог без галстуков».

Ван Чунмэй рассказала о современных исследованиях в области искусственного интеллекта, перспективах развития безопасных и заслуживающих доверия технологий, а также их применении в химической промышленности. Особое внимание профессор уделила достоверности данных, прозрачности алгоритмов и оценке технологических рисков.

Лекцию посетили студенты сетевых программ бакалавриата МГИМО, реализуемых совместно с Тихоокеанским государственным университетом и Оренбургским государственным университетом. Встреча прошла на английском языке и завершилась открытой дискуссией, во время которой студенты задали профессору вопросы.

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