В Пушкине сын с приятелем пытались убить его мать

В Пушкине следователи возбудили дело о групповом покушении на убийство. По их данным, местный житель сговорился с приятелем убить свою мать из-за личной неприязни, сообщает «Бриф24» .

По данным следствия, приятели пришли в квартиру женщины на Колпинском шоссе. Один удерживал потерпевшую, второй нанес ей несколько ножевых ранений в область туловища, головы и шеи.

После этого нападавшие сбросили женщину из окна второго этажа. Она выжила, прибывшие медики оказали ей помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о заключении обоих фигурантов под стражу.

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