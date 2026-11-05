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В Пушкине сын с приятелем пытались убить его мать

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Пушкине следователи возбудили дело о групповом покушении на убийство. По их данным, местный житель сговорился с приятелем убить свою мать из-за личной неприязни, сообщает «Бриф24».

По данным следствия, приятели пришли в квартиру женщины на Колпинском шоссе. Один удерживал потерпевшую, второй нанес ей несколько ножевых ранений в область туловища, головы и шеи.

После этого нападавшие сбросили женщину из окна второго этажа. Она выжила, прибывшие медики оказали ей помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о заключении обоих фигурантов под стражу.

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