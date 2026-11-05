USD
Доллар США
81,79
0.00 %
EUR
Евро
92,16
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,26
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
110,19
0.00 %

Жуткое видео: машина снесла пешеходов в Пятигорске

Происшествия
0:03

Иномарка влетела в двух молодых людей на переходе в Пятигорске, они пострадали, сообщает «112».

56-летний водитель за рулем Toyota на перекрестке не уступил дорогу Mercedes, который ехал по главной. Автомобили столкнулись. После удара Toyota выехала на пешеходный переход и сбила парней 17 и 18 лет. 18-летнего пострадавшего доставили в больницу.

На месте дорожной аварии уже работает следственно-оперативная группа.

На видео с места происшествия показано, что машина на скорости сбивает пешеходов, которые уже почти перешли дорогу. Парни отлетают от авто и падают на асфальт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.