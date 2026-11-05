Возлюбленный Лерчек опроверг сообщение о ее госпитализации

Жених блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини опроверг сообщения о ее экстренной госпитализации. Он разместил сторис в блоге Лерчек.

Ранее СМИ заявили, что Чекалину экстренно отправили в больницу, у нее будут процедуры. По этой причине блогерша не сможет присутствовать на заседании Мосгорсуда на пересмотре ее приговора по делу о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.

«Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня она заканчивает 48-часовую химиотерапию дома», — написал он в соцсетях.

34-летняя многодетная мама борется с раком желудка четвертой стадии, который ей диагностировали после рождения четвертого ребенка в конце февраля, но старается сохранять позитивный настрой. Ранее Лерчек попросила суд разрешить ей поездку в Китай для лечения от рака.

По делу о выводе средств Чекалиной предстоит выплатить штраф 763,5 млн рублей. Адвокат Лерчек не понимает, как его подзащитная оплатит его.

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