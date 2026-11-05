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Адвокат Лерчек не понимает, как его подзащитная оплатит штраф в 765 млн рублей

Общество

Фото - © РИА Новости

Адвокат блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) прокомментировал крупный штраф своей подзащитной в размере 765 млн рублей, сообщает 112.

В четверг Мосгорсуд оставил в силе приговор в отношении Чекалиной по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, утвердив условный 5-летний срок и многомиллионный штраф. Заседание состоялось в закрытом режиме. Чекалина не присутствовала: ее срочно госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

«Если бы она начала платить его за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его заплатила», — заявил адвокат.

Защита Лерчек намерена обжаловать приговор в кассационном порядке. По словам адвоката, его подзащитной запрещено заниматься привычной деятельностью, с помощью которой она зарабатывала деньги. Он утверждает, что доход блогерши за 2025 год составил всего 344 тыс. рублей.

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