Адвокат Лерчек не понимает, как его подзащитная оплатит штраф в 765 млн рублей

В четверг Мосгорсуд оставил в силе приговор в отношении Чекалиной по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, утвердив условный 5-летний срок и многомиллионный штраф. Заседание состоялось в закрытом режиме. Чекалина не присутствовала: ее срочно госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

«Если бы она начала платить его за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его заплатила», — заявил адвокат.

Защита Лерчек намерена обжаловать приговор в кассационном порядке. По словам адвоката, его подзащитной запрещено заниматься привычной деятельностью, с помощью которой она зарабатывала деньги. Он утверждает, что доход блогерши за 2025 год составил всего 344 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.