Работодатели Астраханской области предложили более 7 тысяч вакансий

В начале ноября астраханская служба занятости предлагает более 7 тысяч вакансий. Рабочие специальности составляют 60% предложений, сообщает «Бриф24» .

По данным пресс-службы Астраханской службы занятости, около двух тысяч жителей региона остаются без работы. Уровень безработицы составляет 0,4%. Средняя зарплата по заявленным вакансиям — около 40 тысяч рублей.

Работодатели чаще всего ищут водителей автомобилей, электрогазосварщиков, монтажников технологических трубопроводов, операторов котельной и швей. Среди специалистов востребованы медицинские сестры, инженеры, юристы, воспитатели и учителя.

Механику по оборудованию в «РУССОЛИ» предлагают 200 тысяч рублей, водителю категории Е в «ТАНДЕРЕ» — 184 тысячи, врачу-хирургу в Черноярской районной больнице — 160 тысяч. Трактористу-машинисту готовы платить 130 тысяч рублей, мотористу (токарю) — 125 тысяч.

С начала 2026 года кадровые центры «Работа России» получили 11,7 тысячи обращений. На обучение направили 1,1 тысячи человек, работу нашли 5,5 тысячи. Директор областного кадрового центра Светлана Куняшова сообщила, что центры помогают с трудоустройством, профориентацией, переобучением и открытием дела, оказывают психологическую поддержку и содействуют социальной адаптации. Они работают в каждом районе области.

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