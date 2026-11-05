Суд Люксембурга открыл шлюз: активы россиян пойдут домой

Административный суд Люксембурга отменил решение местного Минфина от 26 сентября 2023 года, который отказывался разблокировать ценные бумаги российской компании и ее клиентов, замороженные из-за санкций ЕС против Национального расчетного депозитария. Суд признал, что законодательство ЕС допускает возврат ценных бумаг владельцам, не находящимся под персональными санкциями, сообщает ТАСС .

Российская компания, название которой в решении суда не раскрывается, требовала разрешить перевод принадлежащих ей и ее клиентам ценных бумаг и средств, заблокированных в Люксембурге после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. Минфин Люксембурга отказал, сославшись на то, что исключение из санкционного режима для исполнения ранее заключенных договоров касается только денежных платежей, но не перевода ценных бумаг.

Суд с такой трактовкой не согласился. В постановлении указано, что решение ведомства от 26 сентября 2023 года подлежит отмене, поскольку понятие платежа не ограничивается перечислением денег и может включать возврат ценных бумаг их законным владельцам. Суд также подчеркнул: на момент отказа ни сама компания-истец, ни ее клиенты не находились в санкционных списках ЕС.

Решение может стать прецедентом для других клиентов, чьи активы оказались заблокированы из-за санкций против НРД. Как отмечают юристы, оно подтверждает возможность применения исключений из санкционного режима к возврату ценных бумаг. Однако решение касается конкретного дела и не означает автоматической разблокировки активов всех российских инвесторов.

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