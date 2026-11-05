В Старых Химках настроят тепловой пункт для стабилизации отопления

Компания «ТСК Мосэнерго» запланировала на 5 ноября дополнительные работы на центральном тепловом пункте в Старых Химках. Настройки должны улучшить циркуляцию теплоносителя и обеспечить нормативное давление в системе отопления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» проведут дополнительные технические мероприятия на центральном тепловом пункте в четверг, 5 ноября. Работы направлены на корректировку параметров системы и создание условий для более стабильной подачи тепла в квартиры.

Мероприятия затронут дома по адресам: — ул. Союзная, д. 1, 3, 5, 5/2, 5/3; — ул. Энгельса, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14а, 16, 20, 24, 25, 26; — ул. Первомайская, д. 14, 16; — ул. Пролетарская, д. 12/15, 15/18; — ул. Маяковского, д. 2, 4, 8/12, 16/10, 20, 24, 26, 28, 30; — ул. Ленинградская, д. 18; — ул. Р. Люксембург, д. 11/13.

Профильные службы продолжат контролировать ситуацию и оценивать результаты работ. При необходимости они примут дополнительные меры. Жителей будут информировать о ходе работ и дальнейших действиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.