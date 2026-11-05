Работодателей Подмосковья пригласили на конкурс практик поддержки семей

Министерство социального развития Московской области открыло прием заявок на конкурс «Семья. Бизнес. Будущее» 2026 года для работодателей, поддерживающих сотрудников с семейными обязанностями. Подать документы можно до 27 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Конкурс выявит лучшие корпоративные практики поддержки семей и поможет развитию социальной ответственности бизнеса. Его проведение связано с внедрением ГОСТ Р 72119-2025 «Корпоративный демографический стандарт».

Участвовать бесплатно могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения, зарегистрированные и работающие в Подмосковье. Оценят меры поддержки семей по итогам 2025 года.

Предусмотрены четыре номинации: крупный бизнес — свыше 250 сотрудников, средний — от 100 до 250, малый — до 100, государственные и муниципальные учреждения.

Заявку, подтверждения действующих мер поддержки работников и согласие на обработку персональных данных нужно направить в электронном виде в министерство социального развития Московской области на msr_konkurs@mosreg.ru. Для филиалов и бюджетных учреждений нужен дополнительный комплект материалов.

Заявки принимают до 27 ноября 2026 года. Оценка пройдет 3–15 декабря, подведение итогов — 16–18 декабря. Победителей наградят на заседании Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Положение, форма заявки, матрица оценки и требования к документам размещены на сайте министерства: https://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/konkursy-v-socialnotrudovoy-sfere.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.