Крик души: в скорой пожаловались на вызовы для уточнения названия лекарства

Медик скорой помощи пожаловалась в блоге «Под звуки сирены…» о том, что их вызывают по несколько раз за сутки, иногда по четыре раза на один адрес, чтобы человек мог просто убедиться, что все в порядке, получить очередную таблетку, укол или измерить давление перед сном.

Она уточнила, что был вызов с болевым синдромом, сделан укол, порекомендовано купить обезболивающее в аптеке и обратиться к врачу в поликлинику (или вызвать его на дом). Пациент обещал все сделать. Но через несколько часов на этот же адрес — повторный вызов. Там говорят, что сходили в аптеку, но им сказали проконсультироваться со специалистом, какой препарат лучше: «Вы обязаны сказать!» То есть пациент чувствует себя не хуже, а просто вызвал медиков для консультации.

По ее словам, после обозначения препарата снова через пару часов вызов. Люди взяли препарат в уколах, а так как никто не умеет, то вызвали скорую, чтобы медик поставил укол.

«Я пытаюсь объяснить, что мы — скорая помощь, а не амбулатория на колесах, что так нельзя себя вести. Говорю, что можно купить таблетки, эффект будет тот же, но ведь вы же нам не сказали! В ответ слышу от родственницы пациента: „Сколько нужно будет, столько вы и будете ездить. Мы налоги платим, у нас полис есть. Не поедете — буду звонить в страховую и жаловаться!“ Спорить бессмысленно», — отметила врач.

Она добавила, что поставила в карте вызова специальную пометку для страховой и заведующего, чтобы приняли меры. Так как подобных случаев очень много.

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