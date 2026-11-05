«Займитесь качеством еды»: Мизулина заступилась за право есть пиццу в школах

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против пиццы в меню российских школьных столовых.

«Лучше бы вместо отмены пиццы наши чиновники озаботились вопросом качества питания в учебных заведениях и его стоимости», — сказала Мизулина.

Также 3 ноября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал убрать пиццу из российских школ. Он напомнил, что ее придумали в Италии, которая является недружественной РФ страной и поставляет Украине вооружение.

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