«Займитесь качеством еды»: Мизулина заступилась за право есть пиццу в школах
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вступилась за пиццу, которую предложили отменить в школьных столовых страны.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против пиццы в меню российских школьных столовых.
«Лучше бы вместо отмены пиццы наши чиновники озаботились вопросом качества питания в учебных заведениях и его стоимости», — сказала Мизулина.
Также 3 ноября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал убрать пиццу из российских школ. Он напомнил, что ее придумали в Италии, которая является недружественной РФ страной и поставляет Украине вооружение.
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