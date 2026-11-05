Семьи ветеранов Богородского округа отметили День народного единства

Семьи ветеранов Богородского округа провели День народного единства в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде. Праздник собрал около тысячи взрослых и детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Члены ассоциации ветеранов СВО Московской области, их семьи и подопечные государственного фонда «Защитники Отечества» вместе отметили День народного единства в этнопарке «Кочевник». Встреча дала участникам возможность пообщаться с единомышленниками и познакомиться с традициями разных народов России.

Гости осмотрели монгольские и тюркские юрты, чукотскую ярангу и ненецкие чумы. Экспозиция под открытым небом знакомит с бытом, культурой и мировоззрением кочевых народов.

В зоодворе взрослые и дети увидели калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, северных оленей, ослика, барашков и овечек. Все животные здесь контактные, поэтому желающие могли покормить их с ладони специальным кормом.

Праздник организовали ассоциация ветеранов СВО Московской области и государственный фонд «Защитники Отечества». Администрация Богородского округа предоставила транспорт для поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.