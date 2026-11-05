Производителей Подмосковья приглашают на съезд учебной промышленности

Производителей средств обучения и представителей образовательной отрасли Подмосковья приглашают на IV Национальный съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2026». Он пройдет 17–19 ноября в Москве и будет посвящен оснащению образовательных учреждений и развитию отечественного производства учебного оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Съезд объединит производителей, заказчиков, поставщиков, интеграторов, представителей власти, научно-экспертного и образовательного сообществ. К участию приглашают в том числе руководителей образовательных учреждений, педагогов и представителей органов управления образованием.

Участники обсудят потребности системы образования, требования к оснащению детских садов и школ, разработку и выпуск российских средств обучения, условия их закупки и применения.

Деловая программа и выставка пройдут 17–18 ноября в ивент-центре Московского авиационного института (МАИ) на Оршанской улице. Участники смогут представить разработки, ознакомиться с решениями других производителей и обсудить сотрудничество. Экспозиция охватит оснащение игровых пространств детских садов, школьных кабинетов, лабораторий и мастерских.

На 19 ноября запланированы выездная программа и итоговая пленарная сессия в Государственной думе.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: https://prom4edu.ru/. Выставочное участие оформляется по отдельной заявке. Вопросы по деловой программе можно направить на program@acgi.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.