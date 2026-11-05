Астраханская область получила четыре тонны живой рыбы из Узбекистана

В октябре 2026 года в Астраханскую область ввезли четыре тонны живой рыбы из Узбекистана. Партия прошла ветеринарную проверку, сообщает «Бриф24» .

В пункте ветеринарного оформления «Астраханский» специалисты проверили сопроводительные документы и осмотрели рыбу. Они уделили особое внимание соблюдению ветеринарных требований при перевозке. Документарный контроль и досмотр не выявили нарушений законодательства.

После проверки сотрудники ведомства оформили на партию ветеринарный сертификат. Документ подтверждает прохождение контроля и необходим для дальнейшего перемещения продукции.

Груз проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Ведомство не уточнило, какие виды рыбы поступили и кому предназначалась партия.

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