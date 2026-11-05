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Водитель сбил отца с трехлетней дочерью на переходе в Петербурге

Происшествия

В центре Петербурга автомобиль «Ниссан» сбил 24-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «Бриф24».

Авария произошла 5 ноября в 07:55 у дома 39 по Херсонской улице. О наезде на двух пешеходов сообщили в пресс-службе полиции Центрального района.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

Заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Центрального района майор полиции Андрей Ветров сообщил, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

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