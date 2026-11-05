Водитель сбил отца с трехлетней дочерью на переходе в Петербурге
В центре Петербурга автомобиль «Ниссан» сбил 24-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «Бриф24».
Авария произошла 5 ноября в 07:55 у дома 39 по Херсонской улице. О наезде на двух пешеходов сообщили в пресс-службе полиции Центрального района.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.
Заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Центрального района майор полиции Андрей Ветров сообщил, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.