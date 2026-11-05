Водитель сбил отца с трехлетней дочерью на переходе в Петербурге Происшествия 05 ноября 2026 16:29

В центре Петербурга автомобиль «Ниссан» сбил 24-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «Бриф24».