Более 463 тыс учащихся Подмосковья отметили День народного единства

Школьники и студенты Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню народного единства. Они объединили более 463 тыс. обучающихся, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Дня народного единства «Навигаторы детства» предложили школьникам и студентам колледжей онлайн-активность «Народная мудрость» и фестиваль «Народный календарь». Участники делились в соцсетях сказками, легендами и песнями своих регионов, знакомили сверстников с традициями народов России на мастер-классах, дегустациях и классных часах.

Вместе с советниками директоров по воспитанию Нижегородской области организовали интеллектуальную игру. Участники проверили знания о Смутном времени, исторических личностях и народном ополчении.

«Навигаторы детства» и «Движение Первых» провели мероприятия Всероссийской акции «Россия — семья семей». В этно-лаборатории «Нить традиций» школьники и студенты выполняли задания об играх, языках, обычаях и праздниках народов России. На фестивале национальной кухни они вместе с семьями пробовали традиционные блюда и изучали кулинарные особенности разных народов.

Школьники и студенты создали туристические маршруты «От малой родины к великой России». Они отметили на картах памятники, мемориалы и архитектурные объекты своих населенных пунктов, добавили фотографии и исторические справки.

На фестивале «Сказания и легенды родного края» участники представили устное народное творчество в короткометражных фильмах и мультфильмах. Для онлайн-флешмоба «#МЫРОССИЯ» учащиеся и их семьи записали видео о ценностях, культурных и национальных традициях.

«Единство начинается с уважения к культуре и традициям друг друга», — отметил руководитель регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.