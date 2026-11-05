В Кузбассе за октябрь на работе умерли 11 человек

В октябре 2026 года трудовая инспекция Кузбасса зарегистрировала 20 несчастных случаев с работниками, в том числе 11 смертельных, сообщает Сiбдепо .

Число происшествий превысило прошлогодний показатель на один случай. Восемь несчастных случаев инспекция признала тяжелыми, один — групповым. Один из октябрьских инцидентов уже стал поводом для оперативной проверки.

Ведомство напомнило предприятиям о мерах защиты персонала. В сообщении инспекция рекомендовала: «Работодателям рекомендуем: стабильно проверять состояние рабочих мест и актуальность оценки профессиональных рисков; своевременно проводить инструктажи по охране труда; следить за тем, чтобы сотрудники были ознакомлены с безопасными методами работы; обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты».

Для сравнения инспекция привела данные за январь — октябрь 2025 года: два групповых, семь тяжелых и десять смертельных происшествий. В шести случаях смерть объяснялась естественными причинами.

По итогам расследований инспекторы могут потребовать от предприятий устранить нарушения, а при необходимости — направить материалы правоохранителям.

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