Лерчек попросила суд разрешить ей поездку в Китай для лечения от рака

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, попросила суд разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения, сообщает ТАСС .

«В связи с тем, что к нашей подзащитной вернулся рак и она начала вторую линию химии, Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств», — рассказал ее адвокат Виктор Дугин.

Он отметил, что соответствующее обращение было направлено блогером по электронной почте.

Ранее Лерчек сообщила, что врачи рекомендуют CAR-T-терапию в Китае — лечение с помощью генетически измененных иммунных клеток пациента.

Стоимость лечения в Китае составляет 150–230 тысяч долларов (12–18 млн рублей). Для выезда за границу Чекалиной, фигурантке уголовного дела, необходимо разрешение суда.

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