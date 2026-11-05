Поезд сошел с рельсов при столкновении с легковушкой под Псковом

Поезд № 817 Санкт-Петербург — Псков столкнулся с автомобилем ГАЗ, который выехал на железнодорожные пути. Локомотив сошел с рельсов одной колесной парой, сообщает Октябрьская железная дорога.

ДТП произошло днем на переезде 259 км перегона Торошино — Разъезд Черняковицы. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

Из-за удара локомотив сошел с рельсов одной колесной парой. Пострадавших нет. На место происшествия направили два восстановительных поезда. Пассажиров доставят в Псков автобусами.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на переездах.

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