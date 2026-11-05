«ТСК Мосэнерго» начала замену насосного оборудования в Старых Химках

Компания «ТСК Мосэнерго» 5 ноября приступила к замене насосного оборудования на центральном тепловом пункте в Старых Химках. Работы должны стабилизировать отопление более чем в 30 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«ТСК Мосэнерго» начала работы по прямому поручению главы городского округа Химки И. А. Федотовой. В домах, которые затронет замена оборудования, ранее наблюдались хронические проблемы с подачей тепла.

Специалисты также настроят оборудование для обеспечения нормативного давления и улучшения циркуляции теплоносителя. Представители управляющих компаний проведут необходимые работы, чтобы скорректировать параметры теплосети и повысить стабильность отопления в квартирах.

Работы затронут дома по адресам: • ул. Союзная, д. 1, 3, 5, 5/2, 5/3; • ул. Энгельса, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14а, 16, 20, 24, 25, 26; • ул. Первомайская, д. 14, 16; • ул. Пролетарская, д. 12/15, 15/18; • ул. Маяковского, д. 2, 4, 8/12, 16/10, 20, 24, 26, 28, 30; • ул. Ленинградская, д. 18; • ул. Розы Люксембург, д. 11/13.

На время ремонта параметры подачи центрального отопления временно снизят. Завершить работы планируют 5 ноября до 20:00.

Профильные службы продолжат контролировать ситуацию и оценивать эффективность работ. При необходимости они примут дополнительные меры для стабильного теплоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.