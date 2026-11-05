Беттмэн заявил, что НХЛ не нужны решения о допуске российских игроков

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лиге не требуется принимать решения в связи с допуском сборных России к международным соревнованиям, сообщает «Царьград» .

Беттмэн прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных. Его позицию передал Pittsburgh Tribune Live. Комиссионер пояснил, что российские хоккеисты в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) представляют свои клубы, а не национальную команду.

«Внимательно следим», — так Беттмэн обозначил позицию лиги в отношении происходящего.

По его словам, мир меняется ежедневно, и НХЛ необходимо наблюдать за ситуацией.

Беттмэн также ответил на вопрос, разрешит ли лига привозить Кубок Стэнли в Россию или Беларусь. Он отметил, что в последнее время трофей туда не возили. При этом комиссионер не объявил ни о разрешении на такие поездки, ни о категорическом запрете.

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