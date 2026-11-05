В Орехово-Зуевском округе обновили более 33 тыс кв м дорожного покрытия

Объем ямочного ремонта дорог в Орехово-Зуевском округе в 2026 году превысил план: вместо 26,5 тыс. кв. м обновили более 33 тыс. кв. м покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы провели более чем по 30 адресам в городах, деревнях и селах Орехово-Зуевского округа. Завершающим адресом сезона стал участок на улице Мадонской в Орехово-Зуеве.

«Несмотря на привычное название «ямочный ремонт», речь идет не о локальном ремонте отдельных выбоин, а о полноценном обновлении участков асфальтового покрытия объединенными картами площадью более 25 кв. м каждая», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

В округе уже приступили к формированию перечня адресов для ремонта на 2027 год.

Ранее в Орехово-Зуевском округе подвели итоги ремонта дорог в 2026 году: отремонтировали 14 участков.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.