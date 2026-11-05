Мособлводоканал устранил 217 засоров на канализационных сетях за неделю

Мособлводоканал за прошедшую неделю устранил 217 засоров на сетях водоотведения. Аварийные выезды проходят ежедневно во всех муниципалитетах в зоне ответственности предприятия, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал за прошедшую неделю устранил 217 засоров на сетях водоотведения. Такие выезды проводятся ежедневно во всех муниципалитетах, которые обслуживает предприятие.

«Более 50 водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В большинстве случаев устранить засоры вручную не удается. Для восстановления работы канализации специалисты используют тяжелую специализированную технику — каналопромывочные машины и илососы.

Канализация предназначена только для приема и транспортировки сточных вод и органики, способной раствориться в воде. Влажные салфетки, ватные палочки, средства гигиены, остатки еды, строительные смеси и кошачий наполнитель образуют пробки в трубопроводах.

Неправильная эксплуатация канализации грозит не только отсутствием воды и удобств в квартире, но и подтоплением улиц сточными водами, а также преждевременным износом сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.