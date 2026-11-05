В Москве умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

Скончался 58-летний основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов, он умер в Москве сообщает SHOT .

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В 2022 году предприниматель болел коронавирусом, но решил лечиться нестандартными методами, о чем рассказывал в соцсетях.

Александр Кравцов возглавлял группу компаний «Руян» и создал популярный бренд «Экспедиция».

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