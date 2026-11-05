Пассажирский Airbus A320, который выполняет рейс Дублин — Рим, посадят во Франции после сообщения об угрозе взрыва, сообщает RTL .

Как рассказали в аппарате премьер-министра Франции, утром самолет перенаправили по другому маршруту. Это произошло после сообщения об угрозе взрыва. Airbus отправился на авиабазу Эвре в Нормандии. Он вылетел из Дублина около 06:40.

Спецресурс FlightRadar показывает, что лайнер развернулся в районе департамента Эсон. Затем самолет покружил в воздухе в окрестностях Шартра и направился в сторону Эвре.

Ситуация с лайнером находится под пристальным вниманием Матиньонского дворца.

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