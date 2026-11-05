Россия повысила пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

С 11 ноября 2026 года Россия поднимет пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20% до 35% таможенной стоимости, а минимальный платеж — с 3 до 5 евро за литр, сообщает rosbalt.ru .

Новые ставки будут действовать до 31 декабря 2027 года. Они затронут виски, ром, джин, водку, ликеры, коньяк и бренди. Для отдельных виноградных дистиллятов в таре больше двух литров сохранится прежняя ставка. Значение имеет страна происхождения напитка.

Импортер заплатит 35% таможенной стоимости, но не менее 5 евро за литр: эти суммы не складывают. Для бутылки 0,5 литра минимальная пошлина вырастет с 1,5 до 2,5 евро. Это не акциз; прибавлять 35% к магазинной цене неверно.

Основатель AST Леонид Рафаилов ожидает, что французские коньяки VSOP и выше, виски от 12 лет и односолодовые виски подорожают в среднем на 15–20%. Сети уже сформировали значительную часть запасов до конца 2026 года, поэтому массовой переоценки 11 ноября он не ждет. Прежняя стоимость старых партий при этом не гарантирована.

Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич допускает рост цен и у российских производителей вслед за импортными конкурентами. Вина повышение до 35% не касается: предложение отраслевой ассоциации поднять пошлины до 200% — отдельная инициатива.

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