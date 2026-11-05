Советник Иващенко рассказал, как Петербург помогает восстанавливать Мариуполь

Иващенко возглавил Мариуполь весной 2022 года, сейчас он работает советником руководителя представительства Петербурга в городе. По его словам, на момент вступления в должность разрушения затронули примерно 60–70 процентов жилого фонда.

1 июня 2022 года Иващенко и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о побратимстве. Через неделю в Мариуполь прибыли первые 10 автобусов и строители. За два месяца петербуржцы восстановили и оборудовали три школы.

«Именно петербургские строители, по сути, поднимали Мариуполь из руин», — сказал Иващенко.

Он сообщил, что Петербург помог восстановить драматический театр и трамвайные линии, создал парк «Патриот», онкологический и диагностический центры. Строители завершают работы в бассейне «Нептун» и восстанавливают Дом культуры металлургов. С 2022 года в городе работают восемь петербургских аварийных бригад.

Программа сотрудничества до конца 2030 года предусматривает восстановление жилых кварталов, дальнейшую замену водопроводных трасс и теплосетей, развитие культурных и образовательных связей.

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