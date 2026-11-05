Сом вместо курицы: что изменится в фастфуде России

Недорогой гибрид сома может потеснить курицу в фастфуде: наггетсы из него могут стоить 100–150 рублей за порцию, рыбные палочки и стрипсы — 150–180 рублей, а бургер — 200–230 рублей. По текстуре и нейтральному вкусу мясо сома напоминает птицу, оставаясь диетическим и богатым белком. Об этом РИАМО рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

О разработке нового гибрида сома, способного расти в средней полосе России, сообщили «Известия». Ученые МГУТУ им. К. Г. Разумовского скрестили михайловскую и таманскую породы и получили потомство, устойчивое к более холодной воде — от +18 до +21 градуса. Пока хозяйства только начинают выводить продукт на рынок. В Дагестане в 2025 году вырастили 15 тонн сома, а при выходе на полную мощность прогнозируется порядка 300 тонн. В Чувашии планируется довести производство с 8 до 24 тонн к 2028 году.

По словам Борисовой, доступный по цене продукт создает конкуренцию не только импортным сибасу и дорадо, чья стоимость превышает 1,2 тыс. рублей за килограмм, но и привычной курице в отдельных сегментах фастфуда. Сом хорошо растет в российской средней полосе, не имеет мелких костей и неприятного запаха. Это позволит использовать его во многих ресторанных блюдах, особенно если в рознице филе будет обходиться в 500–700 рублей.

Именно в фастфуде мясо сома может занять достойное место и потеснить курицу. По текстуре и нейтральному вкусу оно сильно напоминает птицу, оставаясь при этом диетическим и богатым белком. Из него уже делают котлеты и наггетсы, а в дальнейшем объемы производства могут существенно увеличиться.

При этом полностью вытеснить обычную курицу из-за ее себестоимости сом не сможет. Его место — скорее здоровый или премиальный фастфуд. В перспективе сетевые кафе могут предложить наггетсы из сома по 100–150 рублей за порцию, рыбные палочки и стрипсы по 150–180 рублей, а бургер за 200–230 рублей станет реальностью, отмечает эксперт.

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