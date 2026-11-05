Молодежная библиотека на Гражданском проспекте Петербурга откроют после ремонта

Молодежная библиотека — отдел Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского. Пространство объединит технологии, краеведение, искусство и образование.

«Гостям представят технологические новинки библиотеки: станцию саморегистрации, виртуальных помощников, созданных с использованием искусственного интеллекта и 3D-технологий, а также кобота — робота-руку, который принимает и выдает книги пользователям круглосуточно», — рассказали в библиотеке.

В день открытия начнут работу лаборатории подкастов в студии звукозаписи и настольных игр в пространстве «Практик». Участники второй вместе с краеведом и игротехником создадут игру об истории Калининского района и Гражданки. В центральном зале обслуживания заработает лаборатория комиксов об истории и культуре района.

В большом лектории начнется цикл занятий по современному искусству: уличному искусству, граффити и паблик-арту, их связи с городской средой. Посетители смогут создать футболки и шоперы. В зале «Время мужества» разместили экспозицию о специальной военной операции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.