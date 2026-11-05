Топленое масло усилило накопление жира в печени мышей

У мышей на рационе с высоким содержанием топленого сливочного масла выявили наиболее выраженные нарушения обмена веществ и работы печени, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В эксперименте, результаты которого опубликовал журнал Nutrients, участвовали 40 мышей. Их разделили на пять групп и 6 месяцев кормили обычным кормом либо рационом с повышенным содержанием арахисового, пальмового, кокосового или топленого сливочного масла. Все жирные рационы имели одинаковую калорийность.

У мышей, получавших топленое сливочное масло, увеличилось количество жира в печени и брюшной полости, вырос уровень триглицеридов в крови. Также у них развились воспаление и снижение чувствительности к инсулину. Кокосовое масло вызвало сходные нарушения, но без заметного увеличения жира в брюшной полости.

Пальмовое масло вызывало менее выраженные изменения печени. Арахисовое показало более благоприятные результаты по сравнению с кокосовым и топленым сливочным. Авторы отметили, что влияние жиров зависит не только от количества, но и от состава.

Исследование проводили на мышах, получавших высокожировой рацион. Его результаты нельзя напрямую переносить на питание человека.

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