Фадеев предложил вернуть школьные экзамены по ключевым предметам помимо ЕГЭ

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал не ограничивать проверку знаний школьников тремя предметами единого государственного экзамена и вернуть экзамены по другим ключевым дисциплинам, сообщает RT .

В интервью Фадеев подчеркнул, что образование должно формировать естественно-научное и гуманитарное мировоззрение. По его мнению, сосредоточиться на изучении только трех предметов с пятого или шестого класса было бы абсурдно.

Подросткам необходимо осваивать географию, историю, литературу, физику, химию и другие дисциплины хотя бы на базовом уровне, отметил он.

«И вот по этим предметам, я считаю, надо возвращать экзамены», — добавил Фадеев.

При этом глава Совета по правам человека предложил сократить учебные курсы, чтобы избежать перегрузки школьников. Список ключевых предметов для экзаменов, по его словам, еще предстоит определить.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что серьезных изменений и усложнений в ЕГЭ-2027 не будет.

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