Фадеев: право на «100 сортов колбасы» не должно разрушать государство

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что стремление к потребительскому изобилию не должно приводить к разрушению государства, сообщает RT .

В интервью Фадеев назвал ложными и искаженными представления жителей СССР о жизни в Европе и Америке, сложившиеся в 1980-х годах. По его словам, тогда люди восторженно воспринимали Запад, в отличие от периода перед 1917 годом.

Фадеев подчеркнул, что разрушение советской власти привело к колоссальным трагедиям для десятков миллионов людей.

«Понимаете, право человека на 100 сортов колбасы не должно вести к разрушению государства. И в конце концов какое-то время ни прав нет, ни образования нет, ни работы нет, ни колбасы нет. Колбаса появилась через какое-то время. Колбасу завезти проще всего. А вот систему образования (ред. — выстроить) — сложно», — сказал глава Совета по правам человека.

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