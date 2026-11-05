Фадеев: даже выступающих против РФ релокантов дискриминируют за границей

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что даже выступающие против России релоканты сталкиваются с дискриминацией за границей, сообщает RT .

В интервью Фадеев высказал мнение, что позиция уехавших не защитит их от негативного отношения за рубежом. Он связал их положение с отношением к русским в целом.

«Мы победим, но если гипотетически представить, что мы не победим, а проиграем, то плохо будет всем. Те, кто думает, что вот они выступали против и это им зачтется… Не зачтется. Русский — будешь наказан. Мы же видим: это и сейчас происходит среди релокантов, которые уехали туда. Даже те, кто постоянно произносит какие-то речи, выступает против России, все равно часто оказываются в очень неудобном положении», — сказал Фадеев.

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев считает, что большинство релокантов, покинувших Россию после начала специальной военной операции, уже вернулись домой. По его мнению, причиной стало разочарование в жизни за границей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.