Нападения медведей встревожили россиян сильнее подготовки Запада к войне

В III квартале 2026 года нападения медведей вошли в тройку тревожных тем по суммарному индексу, опередив подготовку Запада к войне с Россией, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Авторы исследования проанализировали СМИ и соцсети. Суммарный индекс учитывает присутствие тревожных тем в информационном поле, а индекс приживаемости — активность их обсуждения в соцсетях относительно упоминаний в СМИ.

По суммарному индексу второй квартал подряд лидирует топливный кризис. Далее идут атаки беспилотников на склады маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. Нападения медведей заняли третье место с показателем 401,95, подготовка Запада к войне с Россией — седьмое с 209,53.

По приживаемости лидирует отмена концертов Канье Уэста: индекс достиг рекордных для шоу-бизнеса 7,52. На втором месте — ограничения в интернете, на третьем — рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и налогов. По суммарному индексу эти темы заняли пятое и четвертое места соответственно.

Вице-президент по стратегии и развитию КРОС Кирилл Лубнин связал резонанс вокруг концертов с масштабом ожидаемого приезда музыканта и опасениями финансовых потерь. По его оценке, повторяющиеся сообщения о медведях могут создавать ощущение системного кризиса, а длительные угрозы становятся привычным фоном.

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