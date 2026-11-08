Парни избили соседа в Одинцовском округе, заподозрив роман между их родителями

34-летний житель Одинцова рассказал, что год назад в хуторе Никонорово его избили двое парней, но уголовное дело не сдвинулось, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам пострадавшего, вечером 22 ноября 2025 года он навестил родителей, а когда вышел из дома и сел в авто, то к нему подошли два пьяных парня (одному из них было только 17 лет), живущих по соседству. Молодые люди заподозрили своего отца в романе с мамой мужчины, поэтому захотели «разобраться». Они попросили телефон его отца, но житель Одинцова отказался его давать и отправил юношей домой.

В итоге между ними завязался спор. Когда мужчина сел в автомобиль и попытался закрыть дверь, то парни вытащили его и избили. Все произошло на глазах у семилетнего сына пострадавшего. В больнице пациенту диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Потерпевший обратился в полицию.

На следующий день отец нападавших связался с семьей пострадавшего мужчины и предложил урегулировать конфликт, а один из парней написал сообщение, в котором извинился за произошедшее. Но также 24 ноября молодые люди подали в МВД встречное заявление на мужчину. Они утверждали, что он напал на них, оскорблял и угрожал убийством, после чего вымогал деньги. Соседка добавила, в драке один из ее сыновей получил сотрясение мозга.

По словам жителя Одинцова, зимой 2026 года отец нападавших парней действительно предложил ему около 2 млн рублей, чтобы урегулировать конфликт.

«Я был готов подписать мировое соглашение. Они попросили гарантии, что дело против парней не возбудят. Я ответил, что могу отвечать только за себя, а за действия полиции — нет. С тех пор они пропали и больше на связь не выходили», — уточнил пострадавший.

В декабре полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Тогда мужчина оспорил решение в суде. Этом летом возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Жителя Одинцова признали потерпевшим и допросили, после чего пообещали связаться позже, но этого так и не произошло. Мужчина неоднократно жаловался на полицейских в прокуратуру.

«Я до сих пор не знаю, у кого находится уголовное дело, проведена ли судебно-медицинская экспертиза», — заключил пострадавший.

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