Вид на Кремль: сын Леонида Куравлева продает 5-комнатную квартиру за 100 млн руб

85-летний известный киноактер скончался в хосписе 30 января 2022 года. Туда его привезли из больницы в Коммунарке, куда он ранее попал с пневмонией. Звезду советского кинематографа похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, с которой он познакомился еще в детстве. Вместе супруги прожили более 50 лет, Нины не стало в 2012 году.

После смерти Куравлева его дочь Екатерина жила одна в роскошной пятикомнатной квартире. Элитный дом на набережной, где находилась недвижимость, легендарный актер получил от столичных властей в нулевые годы. Но, по словам консьержки, 64-летняя Екатерина давно не появлялась в квартире.

После смерти жены Леонида Вячеславовича доли в его роскошной квартире площадью 120 кв. м были перераспределены. Дочь и сын актера стали законными владельцами дорогой недвижимости.

Близкие друзья покойного артиста считают, что квартира на набережной продается по инициативе Василия Куравлева, чтобы обеспечить троих сыновей. 23-летний Степан, 19-летний Федов и 19-летний Григорий очень похожи на знаменитого дедушку, но не пошли по его стопам.

Василий Куравлев комментариев по поводу продажи квартиры не дает.

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