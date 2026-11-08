Минимум 24 человека пострадали из-за мощного землетрясения в Японии
Фото - © Art Konovalov / Фотобанк Лори
Минимум 24 человека пострадали из-за мощного землетрясения в Японии. Временно приостановлена работа железной дороги, сообщает Fuji TV Network.
Землетрясение магнитудой 5.7 произошло прошедшей ночью в префектуре Сидзуока. Очаг толчков находился на глубине 41 км. В нескольких домах обрушились стены, в автомобилях выбило стекла. Также сейсмическая активность зафиксирована в округе Чикуса и префектуре Айти.
На опубликованных кадрах видно, как в результате землетрясения в книжном магазине с прилавков упали книги.
Ранее в Кемеровской области один человек пострадал на шахте «Шерегешская» в результате землетрясения.
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