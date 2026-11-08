USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
GBP
Фунт стерлингов
110,69
0.46 %

Минимум 24 человека пострадали из-за мощного землетрясения в Японии

Происшествия
Art Konovalov / Фотобанк Лори

Фото - © Art Konovalov / Фотобанк Лори

Минимум 24 человека пострадали из-за мощного землетрясения в Японии. Временно приостановлена работа железной дороги, сообщает Fuji TV Network.

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло прошедшей ночью в префектуре Сидзуока. Очаг толчков находился на глубине 41 км. В нескольких домах обрушились стены, в автомобилях выбило стекла. Также сейсмическая активность зафиксирована в округе Чикуса и префектуре Айти.

На опубликованных кадрах видно, как в результате землетрясения в книжном магазине с прилавков упали книги.

Ранее в Кемеровской области один человек пострадал на шахте «Шерегешская» в результате землетрясения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.