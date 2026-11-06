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Один человек пострадал на шахте «Шерегешская» в Кузбассе после землетрясения

Происшествия

В Кузбассе один человек пострадал на шахте «Шерегешская» после подземного толчка, произошедшего 5 ноября. Он получил легкие травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Евраз».

Свыше 100 сотрудников вывели на поверхность. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

После случившегося предприятие приостанавливало деятельность.

На данный момент работа шахты уже возобновлена.

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