Один человек пострадал на шахте «Шерегешская» в Кузбассе после землетрясения

В Кузбассе один человек пострадал на шахте «Шерегешская» после подземного толчка, произошедшего 5 ноября. Он получил легкие травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Евраз».