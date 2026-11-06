В Турции начали учить русский язык и слушать российскую музыку из-за Батракова

После того как 21-летний российский полузащитник Алексей Батраков начал забивать за стамбульский «Галатасарай» на стадионе стали включать «Калинку», местные болельщики принялись активно интересоваться всем русским. Они начали с простых фраз вроде «Привет» и «Как дела?».

Также дети теперь танцуют под «Калинку-малинку» и кричат «Батраков — молодец». Особенно воодушевлены фанаты «Галатасарая»: они уже придумали специальные кричалки. Некоторые пошли дальше и ищут через специальные приложения российские песни, среди которых «Матушка-земля», «Базовый минимум» и другие.

За «Галатасарай» Батраков забил 5 голов, 4 из них — в Лиге чемпионов.

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