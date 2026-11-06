Онищенко заявил, что осенний отпуск на юге может обернуться депрессией

Россияне после осеннего отдыха на юге могут столкнуться с депрессией. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости .

По его словам, на состояние человека влияют резкая перемена погодных условий и сокращение светового дня.

Онищенко отметил, что после отпуска, особенно проведенного в южных странах, нужна как минимум неделя, чтобы адаптироваться к работе. Если же возвращение совпадает с резкой сменой погоды, возникает дискомфорт.

Академик посоветовал планировать отпуск так, чтобы после отдыха можно было максимально комфортно войти в рабочий ритм.

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