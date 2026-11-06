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Трамп заявил, что украинский конфликт закончится «достаточно скоро»

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в скором преодолении украинского кризиса, сообщает ТАСС.

По его словам, «достаточно скоро» получится добиться завершения войны.

«Если взглянуть на Россию и Украину, то речь идет о войне. Это война. Кстати, мы достаточно скоро добьемся ее завершения», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп также сообщил о близости России и США к договоренностям по Украине.

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