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Все дельфины, выбросившиеся на берег в Новой Зеландии, погибли

Все гринды (черные дельфины), массово выбросившиеся на берег у поселения Нгави в Новой Зеландии, погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную организацию Project Jonah.

На берег выбросилось около 50 особей. Волонтеры поливали их водой, защищали от перегрева и пытались вернуть в море.

Позже в организации заявили, что многие гринды погибли еще до обнаружения, а найденные живыми животные умерли в течение дня.

Спасательную операцию осложнили сильные волны со стороны пролива Кука, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне. Дополнительной трудностью стала удаленность поселения.

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