Тигр утащил двух собак из поселка в Хабаровском крае
В Хабаровском крае амурский тигр, ранее замеченный в поселке Солонцовый, утащил двух собак. Об этом заявили в администрации района имени Лазо, сообщает РИА Новости.
Хищник зашел на территорию населенного пункта и унес животных.
Местные жители сняли тигра на видео: на одних кадрах он спокойно ходит по поселку, не реагируя на проезжающие машины, на других — лежит у забора жилого дома, пока люди пытаются прогнать его громкими звуками и снежками.
Ранее в Томской области медведь забрался в жилой дом и уснул на диване.
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