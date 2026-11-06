Тигр утащил двух собак из поселка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае амурский тигр, ранее замеченный в поселке Солонцовый, утащил двух собак. Об этом заявили в администрации района имени Лазо, сообщает РИА Новости .

Хищник зашел на территорию населенного пункта и унес животных.

Местные жители сняли тигра на видео: на одних кадрах он спокойно ходит по поселку, не реагируя на проезжающие машины, на других — лежит у забора жилого дома, пока люди пытаются прогнать его громкими звуками и снежками.

Ранее в Томской области медведь забрался в жилой дом и уснул на диване.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.