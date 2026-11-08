Польский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, пытался спасти свои брюки при сдаче в плен под Изюмом в 2022 году. В них он прятал крупную сумму денег, полученных от киевского режима, сообщает РИА Новости .

«Несмотря на то что его окружили российские военнослужащие, он сначала пытался найти свои штаны, а затем не отдавал их. Оказалось, что у него там в трубочку свернуты огромные суммы денег, которые ему платила Украина за наемничество», — рассказал ветеран СВО, бывший разведчик-снайпер Азамат Ермуханов.

Он подчеркнул, что польский наемник вел себя очень странно, и, вероятно, был под воздействием препаратов. Но больше всего российских бойцов поразила алчность иностранца. Он не спрашивал, куда его ведут, потому что был готов «умереть за деньги».

Ветеран СВО добавил, что украинские военнослужащие часто попадали в российский плен в районе Изюма в 2022 году, так как расстояние между позициями противника и Вооруженных сил РФ составляло всего 100-150 метров.

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